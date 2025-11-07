Presídio Regional de Caxias do Sul inaugura sala de vacinas

O secretário da Saúde, Rafael Bueno, esteve na inauguração, juntamente com parte de sua equipe diretiva, como a diretora da Atenção Primária, Juliana Calloni, a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Beatriz Teles, e Andiara Peixoto Kaefer, diretora-técnica da Vigilância Epidemiológica. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Foi inaugurada nesta sexta-feira (7), em Caxias do Sul, no Presídio Regional, uma sala de vacinas. O espaço vai garantir, segundo a prefeitura, o armazenamento e a aplicação adequada dos imunizantes em conformidade com o calendário vacinal adulto.

O novo ambiente foi adaptado para comportar uma câmara de conservação de vacinas, permitindo o controle adequado de temperatura e o abastecimento regular de doses. Os agentes penitenciários da unidade também serão contemplados pelas ações de imunização.

Segundo a gerente da UBS Prisional, Sônia Valdemira Cristóvão, o espaço representa um marco importante no cuidado coletivo dentro do sistema prisional.

Com a nova estrutura, a equipe de saúde poderá realizar mutirões de atualização vacinal e manter de forma permanente o acesso às vacinas de rotina. A gerente reforça que as pessoas privadas de liberdade no Regional, 450 homens e 96 mulheres, integram os grupos prioritários nas campanhas nacionais, como as de Influenza e covid-19.