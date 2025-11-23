Prêmio Bom Gourmet premia os melhores restaurantes do RS; confira os vencedores da Serra

O Prêmio Bom Gourmet chegou ao Rio Grande do Sul neste ano, depois de 16 anos sendo sucesso no Paraná, e celebrou, na última semana, os melhores restaurantes do Estado.
Com um júri de mais de 21 especialistas, o prêmio celebrou a gastronomia do RS.
— Quem está aqui, está por mérito. Todos fazem um trabalho surreal. O futuro da gastronomia gaúcha é gigante— diz Anderson Hartmann, head do Bom Gourmet no Estado.
O Valle Rustico (Garibaldi), Nature Vinho e Gastronomia (Pinto Bandeira), Osteria Della Colombina (Garibaldi) e Catherine (Gramado) estão entre os top 10 do Estado.
Confira os vencedores:
PORTO ALEGRE E REGIÃO METROPOLITANA
Delivery by iFood
• Galeto Mamma Mia
Melhor Churrascaria Rodízio
• Churrascaria Giovanaz
Melhor Parrilla ou Steakhouse
• Chica Parrilla
Melhor Galeto
• Di Paolo
Melhor Italiano
• Bottega Maria
Melhor Xis by Oderich
• Cavanhas
Melhor Cafeteria
• William & Sons Coffee Co.
Melhor Bar e Boteco
• Olivos 657
Melhor Vista para o Guaíba
• 20BARRA9 Pontal
Melhor Carta de Drinks / Mixologia
• Capincho
Melhor Doceria
• Charlie
Melhor Carta de Vinhos
• Capincho
CATEGORIAS ESTADUAIS
Melhor À La Minuta do RS
• Lancheria do Parque
Melhor Harmonização com Vinhos Gaúchos
• Capincho
Melhor Restaurante de Cozinha de Terroir Gaúcho
• Capincho
Para Ficar de Olho
• André Passow (Chocolatier)
• Beto Galetto (Mixologista)
• Frederico Müller (Mixologista)
• Graciela Bittencourt (Queijeira)
• Marcelo Pereira (Bartender)
CHEFS 5 ESTRELAS
• Arika Messa – Monã Vivências (Canela)
• Leonardo Magni & Liliana Andriola – Mandarinier (Porto Alegre)
• Marcelo Schambeck – Capincho (Porto Alegre)
• Rodrigo Bellora – Valle Rustico (Garibaldi)
• Vinícius Gomes Cézar – Brado (Porto Alegre)
HOMENAGEADOS DO ANO
• Bete Duarte — pioneira do jornalismo gastronômico no RS
• Antônio Costaguta — mestre parrillero e comunicador
O GRANDE VENCEDOR
O grande destaque da noite foi o restaurante Capincho, que venceu quatro categorias técnicas e ainda conquistou o título máximo: Melhor Restaurante do Rio Grande do Sul, liderando o ranking dos 35 Melhores.
10 MELHORES RESTAURANTES DO RS
1º Capincho (Porto Alegre)
2º Mandarinier (Porto Alegre)
3º Valle Rustico (Garibaldi)
4º Kampeki Sushi (Canoas)
5º Nature Vinho e Gastronomia (Pinto Bandeira)
6º Osteria Della Colombina (Garibaldi)
7º Catherine (Gramado)
8º Esmeralda Cucina Italiana (Santa Maria)
9º Brado (Porto Alegre)
10º Libertino (Porto Alegre)