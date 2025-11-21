Prefeitura de Caxias passa a bloquear trecho da Júlio de Castilhos para garantir segurança durante visitação ao túnel de led

Se necessário, o bloqueio da Avenida Júlio de Castilhos poderá ser ampliado para o restante do trecho coberto pelo túnel, até a rua Feijó Júnior. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, o trecho da Avenida Júlio de Castilhos entre as ruas Montaury e Garibaldi passará a ser bloqueado, de sexta a domingo, das 19h às 23h. A medida vale a partir de hoje (21).

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada devido ao grande número de pessoas no local para ver o túnel de led instalado sobre a rua, que faz parte da decoração de Natal. Desta forma, o público terá mais segurança e conforto para circular.

As ruas transversais Montaury, Visconde de Pelotas e Garibaldi seguem com circulação de trânsito. Nas duas quadras da Avenida Júlio bloqueadas será permitido apenas acesso local de veículos.

A Prefeitura segue avaliando o espaço e a ocupação. Se necessário, o bloqueio da Avenida Júlio de Castilhos poderá ser ampliado para o restante do trecho coberto pelo túnel, até a rua Feijó Júnior, assim como para os demais dias da semana.