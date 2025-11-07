Geral

Prefeitura de Farroupilha terá atendimento neste sábado para regularização de dívidas de contribuintes com o município

Os descontos podem chegar a 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista. Também há opções de parcelamento em até 60 vezes, com abatimentos progressivos

