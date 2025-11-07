Prefeitura de Farroupilha terá atendimento neste sábado para regularização de dívidas de contribuintes com o município

O Refis terá vigência até o dia 28 de novembro. Gabriel Gabrielli / Divulgação

Com o objetivo de facilitar o acesso dos contribuintes ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), a prefeitura de Farroupilha realiza neste sábado (8) um plantão especial de atendimento, das 8h às 12h, no Centro Administrativo Avelino Maggioni. A ação, realizada pela Secretaria de Finanças, busca oportunizar que cidadãos e empresas regularizem suas dívidas com o município.

O Refis, instituído por Lei Municipal, oferece condições diferenciadas para a quitação de débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024. Os descontos podem chegar a 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista. Também há opções de parcelamento em até 60 vezes, com abatimentos progressivos:

Pagamento à vista: redução de até 100% nas multas e juros;

Pagamento em até 12 parcelas: redução de 80% nas multas e juros;

Pagamento em até 24 parcelas: redução de 60% nas multas e juros;

Pagamento em até 48 parcelas: redução de 40% nas multas e juros;

Pagamento em até 60 parcelas: redução de até 20% nas multas e juros.

A iniciativa contempla dívidas inscritas ou não em dívida ativa, protestadas ou a protestar, ajuizadas ou não.

Como aderir

Para participar, o contribuinte deve apresentar documentos pessoais. No caso de representantes legais, é necessária procuração específica. O atendimento inclui a assinatura de um termo de confissão de dívida, e o pagamento da primeira parcela — correspondente a 5% do valor total parcelado — deve ser feito no ato.

O valor mínimo de cada prestação é de 10 unidades municipais de referência (UMRs), o equivalente a R$ 64. Dívidas protestadas requerem quitação dos emolumentos (pagamentos obrigatórios para cobrir os serviços) no cartório, enquanto débitos ajuizados exigem o pagamento das custas judiciais diretamente no Juízo responsável.

A Secretaria de Finanças lembra que o não pagamento pode resultar em protesto da dívida e, posteriormente, no ajuizamento, com possibilidade de bloqueio de valores e penhoras online.

Prazo de vigência

O Refis terá vigência até o dia 28 de novembro. Após essa data, voltam a valer as condições normais de parcelamento previstas na Lei Municipal nº 4.340/2017.