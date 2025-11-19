Prefeitura de Caxias do Sul lança protocolo para enfrentar casos de racismo nas escolas municipais

Fernanda Bertoldo, Elenice da Neves, Marta Fattori, Fernanda Lemos, Caroline Lemons e Joelma Couto Rosa. Pablo Ribeiro / agencia RBS

A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul (Smed) lançou, na manhã desta quarta-feira (19), o novo Protocolo de Abordagem e Resposta para Situações de Racismo no Ambiente Escolar. A apresentação ocorreu no auditório do Bloco J da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20).

Construído para orientar escolas da rede municipal diante de episódios de discriminação racial, o documento foi apresentado pelas assessoras pedagógicas Elenice das Neves, Fernanda Bertoldo e Joelma Couto Rosa, responsáveis pela elaboração técnica do material. Ao final da cerimônia, a publicação foi entregue à representante da Comissão de Diretores Municipais, Fernanda Lemos.

Durante o lançamento, a secretária municipal da Educação, Marta Fattori, destacou o caráter estrutural do documento e sua importância para garantir acolhimento, proteção e aprendizado para estudantes negros, indígenas, migrantes e de religiões de matriz africana ou indígena. Segundo ela, o protocolo representa um marco na construção de uma educação antirracista na rede municipal:

— Esse protocolo é um passo fundamental para garantir que nossas crianças e adolescentes negras se sintam pertencentes às escolas e assegurar que as suas aprendizagens avancem com dignidade, além de orientar nossas práticas pedagógicas, responsabilizar os casos de racismo e fortalecer uma educação comprometida com a vida. Racismo é crime e não podemos permitir que essa violência se reproduza dentro dos nossos espaços escolares. Acreditamos que Caxias do Sul pode dar um passo firme em história rumo à educação verdadeiramente antirracista — disse.

O titular da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial de Caxias do Sul, Cléver Santos, ressaltou a relevância do material para suprir uma demanda crescente das escolas, que buscavam orientação sobre como proceder diante de casos de racismo:

— É um dia histórico para o nosso movimento negro, para as nossas escolas, onde se tinha falta de orientações sobre casos raciais dentro de escolas. Somos parceiros do início ao fim para poder também estar levando com que esse protocolo possa ser estendido, tanto para a rede estadual quanto para outras instituições educadora.

O documento considera a Lei nº 14.532/2023, que estabelece parâmetros legais para práticas discriminatórias, e diferencia racismo (quando a ação atinge todo um grupo étnico ou racial) de injúria racial (quando a ofensa se dirige a um indivíduo).

Alguns pontos do protocolo: