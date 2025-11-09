Geral

Prefeitura de Caxias do Sul entrega obra de pavimentação de estrada em Vila Oliva

Melhorias na Estrada Municipal Firmínio Pietro Frizzo contaram com recursos de aproximadamente R$ 25 milhões e devem beneficiar cerca de 5 mil moradores do interior caxiense. Solenidade ocorreu neste domingo

Pioneiro

