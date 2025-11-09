Prefeitura de Caxias do Sul entrega obra de pavimentação de estrada em Vila Oliva

Cermiônia de entrega da pavimentação reuniu autoridades, lideranças locais e moradores Ícaro de Campos / Divulgação

A Prefeitura de Caxias do Sul entregou neste domingo (9) a pavimentação da Estrada Municipal Firmínio Pietro Frizzo, no distrito de Vila Oliva. Com 14,6 quilômetros de extensão, a obra contou com investimento de aproximadamente R$ 25 milhões e foi executada pela empresa Encopav Engenharia.

A solenidade, realizada na comunidade Flor do Campo, contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico, do vice-prefeito Edson Néspolo, de lideranças e moradores da região. O prefeito destacou o impacto do investimento para o fortalecimento da agricultura local:

-Assumimos compromisso durante a campanha. Caxias não é o maior produtor de hortifrutigranjeiros por acaso, prefeitos no passado investiram e ajudaram os produtores e nós seguimos com esse trabalho”, afirmou. Já o vice-prefeito Edson Néspolo ressaltou que a entrega integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura rural.