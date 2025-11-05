Geral

Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, recebe melhorias para a programação natalina

Dentre os serviços, estão a limpeza do chafariz, dos bustos e das estátuas, além de roçada, poda de árvores, nivelamento da calçada e plantio de flores. Celebrações começam no dia 18

Pioneiro

