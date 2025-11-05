Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, recebe melhorias para a programação natalina

Serviços incluem a limpeza do chafariz. Ricardo Rech / Divulgação

A Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, está recebendo melhorias estruturais para a programação natalina, marcada para começar no dia 18 de novembro.

Segundo a prefeitura, equipes trabalham na limpeza do chafariz, dos bustos e das estátuas presentes na praça, além de fazerem roçada, a poda de árvores e ajustarem o nivelamento da calçada. Está previsto também o plantio de flores e a recolocação das pedras portuguesas que estão em desníveis.

Serviços como a pintura dos bancos, das lixeiras e dos postes de iluminação já foram finalizados. Em relação à iluminação, o trabalho se concentra na substituição das luminárias por lâmpadas de LED e de alguns bojos danificados.