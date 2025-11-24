Posto avançado da prefeitura de São Francisco de Paula em Cazuza Ferreira retoma atendimentos após incêndio

Novo local está instalado ao lado do cartório do distrito. Prefeitura de São Francisco de Paula / Divulgação

A comunidade de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula, voltou a contar com os serviços do posto avançado de atendimento do distrito. A retomada ocorreu na última semana, após o incêndio que destruiu completamente a antiga estrutura no fim de outubro. O atendimento agora ocorre no Posto Avançado Pedro Edual da Rosa “Lalinho”, instalado ao lado do cartório de Cazuza Ferreira (Rua Francisco Luiz Antonio).

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, oferecendo novamente serviços essenciais aos moradores. Entre eles, estão encaminhamento de novas inscrições do talão de produtor, trocas e carimbos nos talões, emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), cadastro de propriedades e produtores rurais, além de atendimentos ligados à inspetoria veterinária. O local também recebe protocolos destinados a outras secretarias municipais.

Relembre o caso

O posto avançado de atendimento da prefeitura de São Francisco de Paula em Cazuza Ferreira foi destruído por um incêndio na manhã do dia 24 de outubro. A técnica de enfermagem que atua na localidade acionou o Corpo de Bombeiros Municipal, mas a distância de cerca de 120 quilômetros até o distrito, somada ao trajeto em estrada de chão, fez com que o caminhão da corporação levasse quase duas horas para chegar ao local.

Ao ser informado sobre o incêndio, o comandante dos bombeiros, Sérgio Gajardo, pediu que um caminhão-pipa que abastecia outra comunidade seguisse diretamente para Cazuza Ferreira. Embora não fosse possível combater as chamas, a ação foi essencial para evitar que o fogo atingisse a unidade básica de saúde e uma residência próximas ao prédio.

Antiga estrutura foi destruída pelo incêndio. Corpo de Bombeiros Municipal de São Francisco de Paula / Divulgação