Possibilidade de temporal no sábado e sol no domingo: como fica o tempo na Serra

Sábado ainda será nublado. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Caxias do Sul registrou 98,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, conforme dados da Defesa Civil municipal. A precipitação foi constante entre o fim da manhã de sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8) em praticamente toda a Serra. No entanto, essas condições climáticas devem mudar.

Segundo dados da Defesa Civil, nenhuma família precisou ser removida das áreas de risco. Também não houve registros de estragos em estradas do interior. Por outro lado, os bombeiros atenderam um desmoronamento que atingiu uma residência e pelo menos quatro veículos na tarde desta sexta, por volta das 15h na Travessão Solferino, no bairro Cruzeiro. Ninguém ficou ferido.

O sábado, de acordo com a Climatempo, será nublado e com possibilidade de temporal. Também há previsão de rajadas de ventos a qualquer hora, podendo ser mais intensas durante os temporais. As temperaturas entram em declínio, e a mínima do dia deve ser registrada à noite, na casa dos 11ºC em Caxias, com precipitação de 4,1mm prevista, e de 8ºC em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Em Gramado, são esperados até 13,8mm.

Domingo deve ter amanhecer gelado em Caxias. Camila Boff / Agencia RBS

Já o domingo deve ser de tempo mais estável, com sol e poucas nuvens, com frio pela manhã. As temperaturas devem variar entre 9ºC e 20ºC em Caxias e em Gramado, e de 5ºC a 17ºC em São José dos Ausentes.