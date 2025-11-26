Por telefone, bombeiros ajudam família a salvar bebê engasgado com leite materno no interior de Antônio Prado

Um bebê de 15 dias que havia se engasgado com leite materno foi salvo graças ao auxílio do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Antônio Prado, na noite de terça-feira (25). A corporação foi acionada por volta das 22h15min, pelo telefone 193.
Enquanto eram repassadas orientações pelo telefone, uma equipe dos bombeiros se dirigiu à Capela São Pedro. De acordo com Tainá Rigo, presidente da Associação de Bombeiros Voluntários, a família estava a caminho da cidade em um carro quando encontrou a viatura dos bombeiros. A bebê, então, foi entregue aos socorristas.
— A equipe deu continuidade às manobras de desengasgo, com apoio de uma enfermeira que passava pelo local e auxiliou nos procedimentos — conta Tainá.
Segundo ela, a mãe estava muito nervosa, mas a avó da criança tentava acalmá-la. Já o bebê, no momento do atendimento, não chorava e já apresentava sinais de recuperação após as manobras.
— A orientação por telefone é bem clara e objetiva. A gente tenta sempre falar de uma forma que a pessoa vai entender, né? Ela já está nervosa, já bateu o desespero, então a gente tenta ser o mais claro possível nessa questão de transmitir essa informação.
Segundo ela, em situações como essa, o primeiro passo deve ser ligar para o 193 ou 192. Simultaneamente uma ambulância é enviada ao local. Neste ano, o efetivo do Scab de Antônio Prado participou de cursos específicos de atendimento a recém-nascidos e pediatria para aprimorar o preparo em ocorrências do tipo.