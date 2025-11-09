Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã é liberada

Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã no sábado (8). Divulgação Prefeitura de Bento Gonçalves / Imagem do videomonitoramento local

A ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã foi liberada na manhã deste domingo (9). A travessia, com acesso pela RS-431, tinha sido bloqueada no sábado (8) por conta da elevação do Rio das Antas.

De acordo com a prefeitura de Bento Gonçalves, a elevação do rio, causada pela forte chuva, deixava a travessia insegura e impraticável para qualquer tipo de veículo.

Leia Mais Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã é bloqueada

Além da ponte, a BR-470, alternativa a este trajeto, também foi normalizada. A rodovia federal tinha sido bloqueada na sexta (7) entre o km 185, no Belvedere do Espigão, e o km 202, no Caineli, devido ao acúmulo de chuva que chegou aos 85 milímetros e o risco de deslizamentos nas áreas em obras.

Após inspeção técnica, ainda no sábado, equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) constatou condições seguras de circulação.

No trecho, a BR-470 está funcionando em sistema de comboio por conta de obras.