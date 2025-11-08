Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã é bloqueada

A ponte sobre o Rio das Antas entre Bento Gonçalves e Cotiporã está interditada. A informação foi confirmada no início da manhã deste sábado (8).
A medida foi necessária devido à elevação do nível das águas do Rio das Antas, que tornou a travessia insegura e impraticável para todos os tipos de veículos.
A BR-470, que é a alternativa, está bloqueada e pode ter o sistema de comboio liberado a partir das 8h, entre Bento e Veranópolis, segundo a Polícia Rodoviária Federla (PRF). Uma avaliação será feita para garantir a segurança da rodovia.A interdição é entre os km 185, Belvedere do Espigão, e km 202, Caineli.