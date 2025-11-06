Geral

Caxias do Sul
Pisa de uva, visita guiada e brinde no mirante: as atrações inéditas que estarão na Festa da Uva de 2026

Evento ocorre daqui a pouco mais de três meses, de 19 de fevereiro a 8 de março, no Parque de Eventos

Luca Roth

