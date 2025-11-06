Pisa de uva, visita guiada e brinde no mirante: as atrações inéditas que estarão na Festa da Uva de 2026

Visita guiada passará pela Réplica de Caxias e terá encerramento em parreiral. Festa da Uva / Divulgação

A 35ª Festa Nacional da Uva será aberta daqui a pouco mais de três meses com atrações inéditas, em Caxias do Sul. A diretora-executiva Carla Pezzi adiantou as novidades, que serão gratuitas durante o evento, de 19 de fevereiro a 8 de março de 2026, no Parque de Eventos da Festa da Uva.

Uma das atividades — e que remete ao legado dos imigrantes italianos — é a Pisa de Uva Dançante, projetada para ocorrer de segunda a sexta-feira, às 18h, e nos sábados e domingos, às 15h e às 18h. A brincadeira será no Espaço da Experiência — pensado para ficar entre o Pavilhão 1 e o acesso ao Pavilhão 2.

O visitante vai vivenciar a sensação única da pisa, embalada por música e animada por personagens que estarão no entorno. A participação ocorrerá por meio de inscrição, na hora da atividade.

— A pisa vai durar mais ou menos uma hora, as pessoas vão entrando e saindo, e vamos colocando uvas. Estamos dimensionando se faremos uma ou duas pipas, mas serão duas pessoas em cada espaço.

A uva utilizada será de uma linha inferior em relação a que é para o consumo. Após a pisa, o fruto vai ser encaminhado para adubagem.

Visita guiada

Testada durante a Festa das Colheitas, a visita guiada pela Réplica de Caxias do Sul de 1885, no Parque de Eventos, será oficialmente implementada na Festa da Uva do ano que vem.

Em um percurso de 40 minutos, o visitante conhecerá quatro museus temáticos: Museu da Festa da Uva, Museu da Uva e do Vinho, Museu do Comércio e Museu da Água.

A experiência é fechada com chave de ouro em um parreiral, entre a alameda e a Réplica, com as principais variedades de uva cultivadas na região.

A atração será de segunda a sexta, às 16h, e aos sábados e domingos, às 14h e ás 16h, com início no pórtico de entrada.

Brinde no mirante

A partir do mirante, é possível ter vista privilegiada da cidade. Festa da Uva / Divulgação

Outra atividade que estreia em 2026 é o Brinde no Mirante do parque, que será promovido de segunda a domingo, às 18h30min. A proposta é apreciar e celebrar o entardecer de cada dia com uma taça de vinho, suco ou espumante à mão e garantir fotos lindas.

A bebida e a taça terão um custo à parte, a depender da escolha do visitante.

— Terá também uma atração artística que fará a trilha sonora e acreditamos que as pessoas vão curtir o mirante, porque é muito bonito e às vezes não é tão explorado no parque — acredita a diretora-executiva.

Expectativa da organização é atingir a marca de 700 mil visitantes e distribuir 150 toneladas de uva. Festa da Uva / Divulgação

O ingresso para a Festa da Uva será de R$ 30. Ao todo, serão quatro dias com entrada gratuita, às segundas e às terças-feiras. A expectativa da organização é atingir a marca de 700 mil visitantes e distribuir 150 toneladas de uva — das variedades Niágara Rosa, Niágara Branca e Isabel — nos 18 dias de evento.

Confira outras atividades da programação