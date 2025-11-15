Passeios rápidos são tendência turística para a alta temporada na região das Hortênsias

Roteiro de ônibus passa por pontos turísticos muito procurados na região Gabriel Costa / Agencia RBS

Com dezenas de parques temáticos, atrativos naturais e pontos turísticos conhecidos, a região das hortênsias provoca um sentimento comum nos turistas que visitam Gramado e Canela pela primeira vez: a indecisão sobre qual roteiro fazer primeiro. A dúvida pode aumentar caso os visitantes tenham apenas um dia para passear, e essa passagem rápida tem sido uma tendência na região este ano.

De acordo com o observatório do turismo de Gramado, que compila dados mensalmente na cidade por meio de fontes como a rede celular e as praças de pedágio, o número de visitantes únicos na cidade cresceu 9,6% desde o inverno do ano passado - uma comparação direta entre os meses de junho, julho, agosto e setembro deste ano com o mesmo período de 2024.

— São aquelas pessoas que passam apenas um dia aqui, seja porque estão de passagem pela região ou porque escolheram um dia pra fazer um bate-volta e passear na cidade. Esse perfil tem crescido e ajuda a aumentar o ticket médio na região sem sobrecarregar a rede hoteleira e o trânsito local — afirma o secretário municipal de turismo, Ricardo Bertolucci.

Dandara e Ricardo (à esquerda), e Vanessa (de boné branco) com seu filho pequeno Gabriel Costa / Agencia RBS

Por isso, os passeios rápidos têm sido uma nova tendência em Gramado e Canela. O casal paulista Ricardo e Dandara Bragante veio conhecer a região e escolheu um passeio de ônibus que mostra, em apenas duas horas, 29 pontos turísticos bem conhecidos ou frequentemente pesquisados.

— É um passeio onde se consegue ver tudo de uma vez só, então dá pra escolher os lugares para parar, onde voltar. É uma atração bem interessante para quem vem pela primeira vez — afirma ela.

Chamado de Bus Tour, o roteiro é um dos exemplos de passeio turístico que dá um panorama geral aos visitantes de primeira viagem. Com ingressos a partir de R$ 98, ele funciona das 9h às 18h e permite ao turista subir e descer do ônibus livremente em cada uma das 29 paradas. Mas tem gente que nem desce:

— Eu e meu filho ficamos rodando mesmo, passeando, vendo tudo e pensando onde a gente vai voltar depois pra parar e ver melhor — brinca a empresária mineira Vanessa Vilela.

Passeios rápidos mostram atrativos em pouco tempo para os turistas Gabriel Costa / Agencia RBS

Ela já visitou a região mais de 30 vezes, mas tem motivo:

— Eu acho Gramado e Canela as cidades mais charmosas do Brasil. Aqui sempre tem novidade. Cada vez que se volta, se vê atrativos novos, o turismo está sempre evoluindo, então espero voltar mais umas 30 vezes na minha vida ainda (risos).

Outro passeio rápido que tem sido cada vez procurado por turistas é a clássica Fumacinha, no centro de Gramado. Com ingressos a R$ 50, a jardineira vermelha tem um design da década de 1950 e leva até 20 pessoas. Ela faz cinco passeios por dia, entre 9h e 15h, e mostra pontos turísticos e históricos de Gramado em apenas uma hora.

Centro de Gramado visto de dentro da jardineira 'Fumacinha' Gabriel Costa / Agencia RBS

— A gente vê os bairros, as casas bem bonitas e arborizadas. É um outro lado que é muito bonito de conhecer também, sem falar que acabamos aprendendo mais sobre a história da cidade. Achei muito válido para ver bastante em pouco tempo — afirma a funcionária pública Zilmar Mendes, que veio de Brasília com duas amigas para conhecer a região.

Zilmar (à esquerda) com as amigas Rosângela e Ivanete, de Brasília Gabriel Costa / Agencia RBS

No mesmo passeio da jardineira, estavam Sueli e Gilberto Martins, casal que veio do interior de São Paulo para passear em Gramado pela décima vez. Mesmo já conhecendo a cidade, optaram pelo passeio rápido para ver as novidades e matar a saudade.

— Desde a primeira vez que visitamos aqui, em 2003, muita coisa mudou. Trouxemos a família para conhecer a história dos principais pontos e, enquanto isso, a gente passeia junto e vê o que há de novo — afirma ele.

Gilberto (à direita) levou a família para passear por 1h em Gramado Gabriel Costa / Agencia RBS

Além de serem opções para quem quer conhecer as cidades sem perder muito tempo, esses passeios podem representar até 320 carros a menos por dia no trânsito, considerando o período de alta temporada entre outubro e janeiro, quando a região das hortênsias espera receber quase 3 milhões de visitantes.

Serviço Fumacinha de Gramado:

Passeios todos os dias, das 9h às 15h;

Saída em frente à Igreja Matriz São Pedro, no centro;

Valor de R$ 50, com meia-entrada para crianças de 2 a 10 anos, pessoas acima dos 60 anos e pessoas com deficiência;

Serviço Bustour Gramado e Canela: