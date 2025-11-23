Passageira de caminhão morre em acidente na BR-285, em Muitos Capões, na Serra

Caminhão Scania tem placas de Fraiburgo (SC). Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Uma mulher de 41 anos, que não tem a identidade divulgada, morreu em acidente na BR-285, em Muitos Capões, na Serra, neste domingo (23). A vítima era passageira de um caminhão Scania, que trafegava no trecho entre a cidade e Lagoa Vermelha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tem placas de Fraiburgo (SC). Também havia uma criança no caminhão.

Morreu no local a passageira do caminhão, uma mulher de 41 anos, natural de Fraiburgo. A criança, de 4 anos, teve ferimentos e foi socorrida ao hospital de Vacaria. O motorista, de 35 anos, ficou ileso.

A PRF fez o levantamento pericial e orientou o trânsito. O fluxo da rodovia já foi restabelecido em ambos os sentidos.