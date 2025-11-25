Parque do Caracol, em Canela, inaugura nesta quinta-feira o mirante revitalizado

Nova estrutura está distribuída em três andares de construção. Reprodução / Divulgação

O novo mirante do Parque do Caracol, em Canela, será inaugurado quinta-feira (27). A estrutura passou por uma revitalização e foi ampliada para mais de 1.180 metros quadrados, distribuídos em três andares de construção. O atrativo oferece uma vista privilegiada da queda d’água de 131 metros da Cascata do Caracol.

Com a abertura do mirante e a alta temporada de verão, o parque passa a operar das 9h30min às 19h, com a bilheteria funcionando das 9h30min às 18h. O horário ampliado funcionará diariamente desta quinta (27) até o dia 3 de fevereiro de 2026.

O Parque do Caracol está localizado na RS-466, km 0. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial.

Sunset no Parque