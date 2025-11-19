Paradas de ônibus de Ana Rech, em Caxias do Sul, são transformadas por grafites que contam a história da comunidade

Onze paradas de ônibus, instaladas ao longo da Avenida Rio Branco, receberam ilustrações do artista Andrigo Martins. Porthus Junior / Agencia RBS

O cenário de Ana Rech, em Caxias do Sul, ganhou um novo colorido recentemente. Onze paradas de ônibus, instaladas ao longo da Avenida Rio Branco, receberam ilustrações do artista Andrigo Martins. As estruturas também foram iluminadas com refletores, a partir de placas de energia solar.

Nomeado como Memórias Paradas no Tempo, o projeto retratou, em cada uma das paradas, algum aspecto que ajuda a contar a história da comunidade, como a Cidade de Rolhas, os tropeiros, os agricultores, a tradicional programação natalina, além de uma obra em homenagem à Anna Maria Pauletti Rech — imigrante italiana que dá nome ao bairro caxiense.

A iniciativa é da Associação Amigos de Ana Rech (Samar), em parceria com a subprefeitura da localidade. Segundo o presidente da entidade, Paulo Ballardin, a ideia de revitalizar as paradas de ônibus surgiu em agosto. Inicialmente, a intenção era deixá-las da cor branca, contudo, essa possibilidade logo foi descartada por facilitar o ato de vândalos.

O trabalho do artista Andrigo Martins durou cerca de duas semanas, feito, essencialmente, com a utilização de sprays. Além da pintura, cada parada recebeu uma pequena placa, com uma frase simbólica e um QR Code, onde é possível saber um pouco mais do projeto e do bairro.

— Os retornos que tivemos foram muito positivos, principalmente das pessoas de mais idade. Elas chegavam muito emocionadas, porque se identificavam bastante. Acredito que a gente conseguiu atingir o que a gente queria: a comunidade se sentiu muito pertencente — enfatiza.

A revitalização de cada parada custou cerca de R$ 1.090. O valor foi custeado com apoio de patrocinadores.

34º Encanto de Natal começa no dia 1º de dezembro

Também promovido pela Samar, o 34º Encanto de Natal de Ana Rech começará no dia 1º de dezembro. Um dos pontos altos da programação é o desfile cênico, com a chegada do Papai Noel, no dia 6, sábado. As atrações iniciam às 20h, na Praça Pedavena.

As atividades seguirão até o dia 21, com contação de histórias, visitação dos presépios, Feira de Natal e a uma procissão luminosa marcada para o dia 14.











