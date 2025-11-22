Os golpes que estão em alta na Black Friday e como se proteger

Ferramenta Site Confiável pode ser utilizada por consumidores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quatro golpes são listados como os mais comuns na Black Friday, o que faz com que o consumidor precise redobrar a atenção no meio de tantas promoções. A Polícia Civil de Caxias do Sul reforça que são crimes de estelionato praticados especialmente na internet e um deles tem como alvo os próprios lojistas.

A Black Friday é realizada na última sexta-feira de novembro - neste ano, será no dia 28. Contudo, promoções são oferecidas desde o início do mês e propagandas já aparecem semanas antes da data.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul compartilha que o próprio consumidor pode utilizar ferramentas gratuitas e seguir orientações para não cair nesses golpes. Especialista no tema, o inspetor de polícia Roberto Clamer cita os golpes mais comuns e formas de precaução:

Golpe do site falso

Os criminosos costumam fazer contato por redes sociais ou WhatsApp, até mesmo criando um perfil falso em alguns casos. Com informações de clientes de uma determinada empresa, eles enviam promoções da Black Friday e indicam um link de um site com um cupom. Esse link direciona para o site falso, uma cópia do site original da empresa (geralmente, a URL tem uma letra modificada), para que a vítima faça a compra em PIX. O destinatário é um Gateway de pagamento ou um CPF laranja.

O que fazer: a recomendação é não acessar links enviados de quaisquer redes sociais. A ferramenta Site Confiável pode também ser acessada para verificar se o link é verdadeiro. Se não for, o site deve ser denunciado.

Perfil de redes sociais e WhatsApp falsos

Os criminosos criam um perfil falso de uma empresa ou pessoa física e contatam a vítima para pedir informações. Geralmente, com a justificativa de um sorteio exclusivo. Entre as informações estão códigos gerados por SMS, que dão acesso para recuperar a senha da conta do perfil da vítima. Assim, os golpistas têm acesso ao perfil da vítima e realizam postagens oferecendo produtos e serviços para venda.

O que fazer: nunca fornecer dados ou informações por redes sociais. Além disso, habilitar um segundo fator de autenticação para acesso na conta utilizando aplicativos da Google ou Microsoft. Em caso de descoberta de um perfil criminoso, denunciar.

Leia Mais Prefeitura de Caxias negocia instalação do CES em área atualmente usada pela FSG

Ligações de contatos falsos

Os criminosos estão utilizando técnicas para manipular o chamador de origem das ligações, simulando como se empresas ou pessoas conhecidas estivessem entrando em contato. Ao ganhar a confiança da vítima, o criminoso começa a solicitar pagamentos de serviços.

Há ainda outro formato com o mesmo crime, em que os golpistas se passam por um banco e informam que foi identificado um pagamento indevido na conta da vítima. Assim, solicita acesso ao celular da vítima para realizar o estorno. É assim que eles conseguem movimentar valores.

O que fazer: não realizar pagamentos ou confiar em contatos solicitando urgência no pagamento de uma conta, muitas vezes existente, sem fazer uma análise. Da mesma forma, nunca fornecer acesso remoto ao celular ou computador. O banco nunca vai solicitar um atendimento assim.

Golpe da Arara

Neste golpe, os criminosos estão utilizando dados vazados na internet para criar empresas semelhantes à negócios conhecidos e estabelecidos. Assim, entram em contato com as vítimas utilizando nomes de funcionários da empresa que teve os dados vazados. Pedidos de grandes volumes são realizados, até mesmo contratando transportadoras, que também se tornam vítimas. Os pagamentos são em cartões clonados ou furtados, ou em boleto com vencimento entre 30 e 90 dias. Quando recebem a mercadoria, mudam ela de lugar e a vítima não recebe o dinheiro.

O mesmo golpe também já teve outro modus operandi conhecido, como em que o criminoso estabelecia um vínculo de confiança com a vítima. Nesse caso, com uma empresa de fachada, em que o criminoso realizava compras menores e sempre pagando corretamente, até o momento em que fazia um pedido em grande quantidade e pedia para que o pagamento fosse feito dias depois do recebimento da mercadoria.

O que fazer: é sugerido um sistema de compliance na empresa, sendo necessário adotar protocolos com mecanismos de segurança para validar novos clientes. Ou ainda, realizar contatos através de outros meios com esse novo cliente.

Procon de Caxias do Sul também tem atendimento presencial. Procon Caxias / Divulgação

Procon também orienta consumidores

O coordenador do Procon de Caxias, Jair Zauza, dá mais de dez dicas para que o consumidor tenha compras seguras na Black Friday. Segundo Zauza, um bom primeiro passo pode ser planejar as compras, listando o que é realmente necessário. Pode ser uma forma de não se deixar levar pelos inúmeros anúncios.

— A Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para economizar mas é preciso ter cautela. O ideal é pesquisar os preços com antecedência, desconfiar de promoções exageradas e sempre verificar a reputação das lojas — comentou Zauza.

O Procon tem 12 orientações aos consumidores. Entre elas, cuidados como os mencionados pela Polícia Civil, como verificar se trata-se de um site oficial e desconfiar de links ou promoções enviadas por redes sociais.

Confira abaixo:

Liste o que você precisa comprar antecipadamente, e acompanhe esses preços. Evite se deixar levar pela "chuva" de propagandas. Compre apenas o que for necessário e útil. É recomendado que o comprador comece a pesquisar o quanto antes para ter noção dos preços. Isso é fundamental para identificar e evitar práticas abusivas como a chamada ‘metade do dobro do valor’, onde as lojas aumentam o preço do produto e então dão um "desconto" de 50%;

Guarde folhetos ou imagens dos valores contendo informações sobre a loja e a promoção, verifique se de fato a oferta está sendo cumprida. Caso não, será configurado como crime de publicidade enganosa, conforme consta no artigo 37º do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Verifique se o site é brasileiro (.com.br), prefira sites com endereço iniciado por "https://" e ícone de cadeado na barra do navegador. Isso porque, compras em sites internacionais estão sujeitas a outros custos que nem sempre são informados, de forma clara e precisa. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica, se o site não tiver representantes no Brasil;

Desconfie de promoções enviadas por redes sociais. Não clique em links de origem duvidosa nem pague boletos de compras que você não fez. Evite compras em redes Wi-Fi públicas, essas conexões são vulneráveis e podem expor seus dados pessoais.

Avalie a forma de pagamento, como pagar à vista pode render descontos extras. Se for parcelar, verifique se há cobrança de juros. Cuidados no momento do pagamento, como quando o pagamento for realizado em formato de PIX, sempre confira os dados do comerciante e se o valor do mercadoria está correto, já nos boletos, confira o nome do beneficiário e o valor do documento antes de efetuar o pagamento;

Compare o valor total do produto com e sem frete. O "frete grátis" pode estar embutido no preço;

Cheque informações da loja, como razão social, CNPJ e endereço. A falta desses dados é um sinal de alerta;

Guarde prints das etapas da compra para garantir o cumprimento da oferta;

Verifique a política de troca. Essa constatação deve ser feita antecipadamente e varia conforme o fornecedor;

Exija sempre a nota fiscal, que é o principal documento em caso de reclamação;

Conheça o direito de arrependimento. Em casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial (internet, telefone ou em domicílio), o consumidor tem sete dias, a partir da entrega para “se arrepender”, cancelar a compra, devolver o produto e pedir a devolução do valor pago.

O Procon pode ser procurado pelo site, telefone 151 e o WhatsApp (54) 99929-8190. O atendimento presencial é feito na Avenida Itália, número 109, no bairro São Pelegrino, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.