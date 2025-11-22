Geral

Os golpes que estão em alta na Black Friday e como se proteger

Crimes de estelionato envolvem especialmente sites e aplicativos de conversa. Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul orienta como consumidor pode se precaver para não se tornar vítima dos criminosos. Procon também dá dicas na hora da compra nessa época de promoções

Bruno Tomé

