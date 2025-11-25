Ordem de início para construção da Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco é assinada em Caxias do Sul

Secretária municipal da Educação, Marta Fattori assina ordem de início para construção da escola. Elisabete Bianchi / Divulgação

Foi assinada na segunda-feira (24) a ordem de início da construção da Escola de Educação Infantil (EEI) Planalto Rio Branco, em Caxias do Sul. O ato foi no Centro Comunitário da região. Conforme a assessoria da Secretaria Municipal da Educação (Smed), o custo é de cerca de R$ 8,5 milhões e o prazo estimado para conclusão é de 540 dias.

Assinaram o documento o prefeito Adiló Didomenico e a secretária municipal da Educação, Marta Fattori. Do recurso para a obra, cerca de R$ 4,5 milhões são provenientes de recursos federais e R$ 3,9 milhões são contrapartida do Município.

A escola terá a oferta de 150 vagas. A estrutura terá 1.804 metros quadrados de área construída e atenderá crianças de zero a três anos. De acordo com a assessoria da pasta, é o dobro da capacidade prevista no projeto original. A unidade atenderá famílias dos bairros Planalto Rio Branco, Charqueadas, São Caetano, Arcobaleno e arredores.

— É mais um passo que estamos dando, junto com as outras 31 que vamos construir com a PPP da Educação Infantil. Essa aqui será uma das maiores escolas de Educação Infantil do município e essa comunidade merece e precisa. Que essa escola seja mais um equipamento para ajudar a educar nossas crianças, com todo o carinho que elas merecem — declarou Adiló.

Na sexta-feira (28), ocorre a assinatura do contrato da PPP da Educação Infantil, com o anúncio das 11 primeiras unidades que serão construídas. O investimento é de R$ 570 milhões ao longo dos 25 anos de concessão e a ampliação deve ser de 7 mil vagas.