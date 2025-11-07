Operação em Caxias intensifica o combate às irregularidades em motocicletas

Uma operação conjunta da Brigada Militar (BM) e secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM) de Caxias nesta quinta-feira (6) abordou 98 veículos em Lourdes. A ação teve como objetivo intensificar o combate às irregularidades em motocicletas e à perturbação do sossego.

A operação resultou em 14 autuações e cinco veículos recolhidos. Além disso, três condutores foram flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um dirigia com categoria diferente da permitida e dois Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos para vistoria.