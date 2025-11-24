Obras de esgotamento sanitário causam bloqueios de trânsito em ao menos seis bairros de Caxias nesta semana

Ao menos seis bairros de Caxias do Sul devem receber obras de implantação de rede de esgotamento sanitário nesta semana, e com impactos trânsito. Esses trabalhos se concentram na região da Zona Oeste, como nos bairros Desvio Rizzo e Charqueadas, além de outros pontos da cidade.
Uma nova frente vai iniciar, na terça-feira (25), no bairro Santa Corona. Já no Universitário, com o avanço dos serviços, a Rua João Bertotti passará a ter bloqueio total de trânsito.
Confira abaixo o cronograma completo:
Charqueadas
- Rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre Gustavo Meireles e rua dos Lírios: bloqueio parcial para implantação de redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial (início em 30 de outubro, término previsto para 6 de fevereiro de 2026)
Colina Sorriso
- Rua Virgílio Merlotti, entre Orestes Baldisserotto e Emilio Ataliba: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início da obra em 21 de novembro, término previsto para 28 de novembro);
- Rua Orestes Baldisserotto, entre Humberto Bassanesi e Virgílio Merlotti: bloqueio total para pavimentação após implantação de rede (início em 24 de novembro, término previsto para 28 de novembro);
Desvio Rizzo
- Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Estrada da Uva e Avenida Conceição: bloqueio total para desativação do Sistema Local de Tratamento de Esgoto (SLTE) Danilo Bettiato (início em 21 de outubro, término previsto para 12 de dezembro);
- Rua Guerino Casara, entre Vereador Otto Scheifler e Alexandre Rizzo: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;
- Rua Cristiano Ramos de Oliveira: abertura de vala para execução de drenagem na via paralela, sem bloqueio;
- Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e Clemente Freutt: bloqueio parcial para repavimentação;
- Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto;
- Becos de acesso à Rua Zeferino Scusiatto: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto;
- Rua Ernesta Coleone, entre Rua Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;
- Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;
Rio Branco
- Rua Luiz Buratto, entre Caetano Crippa e Rene Coulon: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 18 de novembro, término previsto para 2 de dezembro);
- Rua Rene Coulon, entre Luiz Buratto e Ambrósio Colombo: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 18 de novembro, término previsto para 2 de dezembro);
- Rua Ambrósio Colombo, entre Carlos Ceroni e Rene Coulon: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 18 de novembro, término previsto para 2 de dezembro);
Santa Corona
- Rua 27 de Setembro, entre Cassiano Pasuch e o final da rua: boqueio parcial para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 25 de novembro, término previsto para 4 de dezembro);
Universitário
- Rua Botafogo, entre Caetano Panarotto e Francisco Vitti: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 24 de novembro, término previsto para 27 de novembro);
- Rua Botafogo, entre Dr. Paulo Roberto Almeida e João Bertotti: bloqueio total para pavimentação após extensão de rede (início em 24 de novembro, término previsto para 28 de novembro);
- Rua Caetano Panarotto, entre Botafogo e João Zandomeneghi: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 21 de novembro, término previsto para 24 de novembro);
- Rua João Bertotti, entre Botafogo e Virgílio Ramos: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 25 de novembro, término previsto para 11 de dezembro);
- Trecho da Servidão de Passagem, próximo às ruas Bangu e Américo Cadorin: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 17 de novembro, término previsto dia 24 de novembro);