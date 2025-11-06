Obras de contenção são concluídas no bairro Reolon, em Caxias do Sul

Trabalhos foram realizados na Rua Francisco Spiandorello, no bairro Reolon, em Caxias do Sul. Ederson de Oliveira / Divulgação

Obras de contenção com gabiões foram concluídas nesta quinta-feira (6) na Rua Francisco Spiandorello, no bairro Reolon, em Caxias do Sul. O trabalho fez parte do pacote de recuperação das vias afetadas pelas chuvas de 2024.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Obras, a intervenção teve como objetivo conter erosões e garantir a estabilidade do terreno em uma área de encosta. O custo foi de R$ 293 mil, a partir de verba da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal. Os serviços foram executados pela empresa Lajecril Artefatos de Cimento Ltda – EPP.

Nele, houve a montagem de estruturas com gabiões — formados por blocos de pedras envoltas em telas galvanizadas. Houve também serviços de drenagem, terraplenagem e estabilização do solo.

O mesmo contrato contemplou intervenções semelhantes na Rua Giacomo Lira, no bairro Pedancino. As duas tiveram como objetivo restabelecer a segurança e a trafegabilidade das vias.