Obras de contenção são concluídas no bairro Reolon, em Caxias do Sul

Obras de contenção com gabiões foram concluídas nesta quinta-feira (6) na Rua Francisco Spiandorello, no bairro Reolon, em Caxias do Sul. O trabalho fez parte do pacote de recuperação das vias afetadas pelas chuvas de 2024.
De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Obras, a intervenção teve como objetivo conter erosões e garantir a estabilidade do terreno em uma área de encosta. O custo foi de R$ 293 mil, a partir de verba da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal. Os serviços foram executados pela empresa Lajecril Artefatos de Cimento Ltda – EPP.
Nele, houve a montagem de estruturas com gabiões — formados por blocos de pedras envoltas em telas galvanizadas. Houve também serviços de drenagem, terraplenagem e estabilização do solo.
O mesmo contrato contemplou intervenções semelhantes na Rua Giacomo Lira, no bairro Pedancino. As duas tiveram como objetivo restabelecer a segurança e a trafegabilidade das vias.
— Essas contenções representam um reforço importante na infraestrutura das áreas de encosta, garantindo estabilidade e tranquilidade para as famílias que vivem nessas regiões. É mais uma entrega da administração dentro do esforço de reconstrução e prevenção frente aos efeitos das chuvas intensas de 2024 — afirmou o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin.