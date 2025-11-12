Obras causam bloqueios de trânsito em ao menos três pontos de Caxias nesta quarta

Na imagem, a Estrada do Vinho, um dos pontos que receberá as obras. Ederson de Oliveira / Divulgação

Uma série de obras realizadas pela prefeitura de Caxias do Sul vai causar alterações no trânsito nesta quarta-feira (12). Os serviços vão se concentrar tanto na região central como pelo interior, e envolvem manutenção e construção de redes de drenagem pluvial, estabilização e reconstrução de via, além de obras de contenção em gabião.

Um dos locais que estará com o fluxo de trânsito interrompido será a Estrada do Vinho, no distrito de Vila Cristina, nas proximidades da Cantina Motter. No ponto, estão sendo executadas escavações para construção de um talude de contenção após o solo apresentar instabilidade em razão das fortes chuvas recentes. Por motivo de segurança, e para andamento dos trabalhos, o trecho ficará bloqueado até a conclusão dos serviços, que têm prazo estimado de 15 dias.

Mais adiante, entre a escola Assis Brasil e a RS-452, seguem os trabalhos de reconstrução da via, etapa posterior à finalização de um gabião que teve como objetivo estabilizar o terreno. O acesso local está preservado para os moradores.

Na zona urbana, a Rua Alexandre de Antoni, entre as ruas General Arcy da Rocha Nóbrega e Roque Callege, no bairro Universitário, está totalmente bloqueada ao trânsito para a execução de uma travessia de drenagem pluvial.

Já na Rua Santos Dumont, esquina com Alfredo Chaves, serão realizadas restrições temporárias de fluxo de veículos devido aos serviços de manutenção da rede pluvial. Conforme o andamento dos trabalhos, poderá ser necessário o bloqueio total da via para garantir agilidade e segurança na execução.