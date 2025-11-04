Obras bloqueiam Rua Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul, nesta terça

Previsão da prefeitura é que o tráfego seja liberado gradualmente nos próximos dias. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Um trecho da Rua Ludovico Cavinato, entre os bairros Pioneiro e Vinhedos, em Caxias do Sul, estará totalmente bloqueado nesta terça-feira (4) para nova etapa de obras. A interrupção ocorre no entroncamento com a Rua Padre Alberto Luiz Lamonato, a cerca de 100 metros do acesso à Rota do Sol (RS-453).

Os motoristas receberão orientações de agentes da secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) no local. A previsão da prefeitura é que o tráfego seja liberado gradualmente nos próximos dias, com o andamento dos trabalhos — que dependem de boas condições climáticas.