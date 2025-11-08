Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 8/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Viviane Rodrigues Sobieski, 49. Sepultada nesta sexta-feira (7), no Cemitério Público de São Roque.
- Fausto Menoncin, 64. Sepultamento neste sábado (8), às 10h30min, no Cemitério Público.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Lauro Inácio Flach, 67. Sepultamento neste sábado (8), às 9h30min, no Cemitério São Francisco Xavier, em Boa Vista do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Anildo dos Santos Cruz, 72. Sepultado nesta sexta-feira (7), no Cemitério Público.
- Zenaide Soares Sacoman, 71. Cremação neste sábado (8), às 9h. Velada na Sala 3.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Angelina Santina Zorzi Brocca, 100. Sepultada nesta sexta-feira (7), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Juliana Dorigatti, 72. Sepultada nesta sexta-feira (7), no Cemitério Nossa Senhora da Dores, em Fazenda Souza.
- Maria Geodesia Rodrigues, 66. Sepultada nesta sexta-feira (7), no Cemitério Público.
- Danilo Toscan, 67. Cremação neste sábado (8), às 12h. Velado na Sala C.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Juan Carlos Delgado Calleros, 73. Sepultado nesta sexta-feira (7), no Cemitério da comunidade de Bevilácqua, em São Bráz.
- Terezinha Marlene Quadros dos Santos, 80. Sepultamento neste sábado (8), às 10h, no Cemitério de São Romédio.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Alcides Alberton, 86. Sepultado nesta sexta-feira (7), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Odila Florencio de Borba, 91. Sepultamento neste sábado (8), às 9h, no Cemitério Santa Clara.
- José Alves, 92. Cremação neste sábado (8), às 11h. Velado na Sala 1.