Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 22/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Clementina Gonçalves dos Santos, 81. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público.
- Maria Lorena Vanin Todeschini, 91. Cremada nesta sexta-feira (21).
- Miguelina Teresinha da Silva Súbtil, 81. Cremada nesta sexta-feira (21).
- Nelson José Nondillo, 88. Sepultamento neste sábado (22), às 9h, no Cemitério da Capela de São João, em Cotiporã.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Vasco Pedro Baldasso, 75. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Balduíno Berté, 98. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Alto da Colina, em Passo Fundo.
- Edite Silveira dos Santos, 74. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público.
- Gustavo Pereira de Araújo, 31. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público.
- Loures Maria Rech de Souza Pinto, 65. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no Tunas Altas, em Vila Oliva.
- Sérgio Alencar Furlan, 89. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público.
- Vanda Amalia Giordano Gomes, 84. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério de São Romédio.
- Vitalina Guerra Susin, 80. Cremada nesta sexta-feira (21).
- Maria Helena Dutra Ramos, 61. Sepultamento neste sábado (22), às 9h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Charles Scopel, 39. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Enoema Candido Pereira, 83. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público de Jaquirana.
- Lauro Braz Bach, 63. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Guacho em Campestre da Serra.
- Ademar Boschetti, 59. Sepultamento neste sábado (22), às 9h30min, no Cemitério Linha São Paulo, Santa Lúcia do Piaí.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Luiz Antônio Morello Diehl, 65. Cremado nesta sexta-feira (21).
- Maria Helena Zambon, 78. Cremação neste sábado (22), às 12h30min. Velada na Capela D.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Mauro José Negri, 71. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Assumpta Menegat Malacarne, 91. Sepultamento neste sábado (22), às 9h, no Cemitério São Joao Batista, em Travessão Alfredo Chaves.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Maria Nelci Dutra, 84. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Theresa Borsoi Visentin, 94. Sepultada nesta sexta-feira (21), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Pedro Dimas Reis da Silva (Pedrinho), 59. Sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Santa Clara.