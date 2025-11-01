Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 1º/11

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- José Lindomar Rodrigues de Freitas, 61. Sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Olinto de Oliveira, 87. Sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério de Canga Quebrada, em Fontoura Xavier.
- Plinio Borges Vieira, 88. Sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Maria Edilia da Rosa Pinto, 69. Sepultamento neste sábado (1º), às 10h, no Cemitério Público.
- Diego Patrick Scola Ortodia, 39. Sepultamento neste sábado (1º), às 9h30min, no Cemitério Público.
- Suely Branco Boff, 91. Sepultamento neste sábado (1º), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Gilson Machados dos Santos, 51. Sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério de Capão da Erva Vila Seca.
- Ivanilda Bossle Buffon, 88. Cremada nesta sexta-feira (31). Velada na Sala C.
- Erony Teresinha Pereira de Souza, 76. Sepultamento neste sábado (1º), às 9h, no Cemitério Público.
- Vanilde Beninca, 70. Sepultamento neste sábado (1º), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Dorvalina Paim Pereira Vissirini, 95. Sepultada nesta sexta-feira (31), no Cemitério Parque.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- João Maria Rodrigues da Silva, 71. Cremado nesta sexta-feira (31). Velado na Sala 1.