Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 15/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Zila Maria Lazzarotto Ribeiro, 91. Cremação neste sábado (15), às 10h30min. Velada na Sala A.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Selverino Vicente Canal, 87. Cremado nesta sexta-feira (14).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Luiz Pedroso da Rosa, 93. Sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Público.
- Volmir Bassani, 64. Cremado nesta sexta-feira (14).
- Valdemar Scarsanela Stela, 85. Sepultamento neste sábado (15), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Hercy Herpich Menzen, 88. Sepultamento neste sábado (15), às 9h, no Cemitério Público.
- Paulo Zermi dos Passos, 65. Sepultamento neste sábado (15), às 10h30min, no Cemitério Santa Catarina.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Orestes Carlos Soares (Pacheco), 83. Cremado nesta sexta-feira (14).
- Evandro Ricardo Borges (Dedé Borges), 50. Cremação neste sábado (15), às 10h. Velado na Capela B.