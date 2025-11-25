Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 25/11

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Vitorio Filippi Chiella, 72. Cremado nesta segunda-feira (24).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Adevilda Mezavilla Pieri, 89. Sepultada nesta segunda-feira (24), no Cemitério da comunidade São Manoel, em Campestre da Serra.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Imgart Muller, 84. Sepultada nesta segunda-feira (24), no Cemitério Público.
- Alfredo Ribeiro Saunier Neto, 53. Sepultamento nesta terça-feira (25), às 17h, no Cemitério São José, em Parintins (AM).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Joaquim Osmar Marques, 79. Sepultado nesta segunda-feira (24), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Pedro Reni de Oliveira, 67. Sepultado nesta segunda-feira (24), no Cemitério Público.
- Sadi Ulian, 78. Sepultado nesta segunda-feira (24), no Cemitério da comunidade de São Gotardo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Ana Boeira Bortolotto, 63. Sepultamento nesta terça-feira (25), às 9h, no Cemitério São Francisco.