Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 18/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Severino Colferai, 76. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério Linha Castro Alves, em Nova Roma do Sul.
- Leonildo Pandolfo, 68. Sepultamento nesta terça-feira (18), às 9h, no Cemitério Cristo Redentor, em Guaporé.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Mari Tereza Casonatto Falcade, 58. Sepultada nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público de Barracão.
- Gildo Grapiglia, 76. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério da Capela São José, na Linha Sertorina.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dora Therezinha de Oliveira, 88. Sepultada nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público.
- Rudimar Colisse Duarte, 67. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Elza Maria Letti, 82. Sepultada nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público.
- Florice Novaes dos Santos, 60. Sepultada nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público do Rosário II.
- Joceli Rodrigues Baptista, 91. Cremada nesta segunda-feira (17).
- Rosalina Bolson Basso, 88. Cremada nesta segunda-feira (17).
- Elenir Joana Thiuqueta, 67. Sepultamento nesta terça-feira (18), às 13h, no Cemitério de São Luiz Gonzaga.
- Reni Menin, 70. Sepultamento nesta terça-feira (18), às 10h30min, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Vera de Jesus Oliveira Nunes, 67. Sepultamento nesta terça-feira (18), às 9h, no Cemitério São Francisco, em Vacaria.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Leonel Lazzarin, 83. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério do Bairro Cruzeiro.
- Luiz Mário Hoffmann (Liti Mário), 66. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público.
- Waldomiro Simioni, 82. Cremado nesta segunda-feira (17).
- Rosane Sebben Reis, 63. Cremação nesta terça-feira (18), às 10h. Velada na Capela C.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Egídio Neis, 75. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério da comunidade de Linha Castro Alves, em Nova Roma do Sul.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Alcides Rancan, 76. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério da Capela Linha Fagundes Varela, em Nova Roma do Sul.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Darci Caetano Otobeli, 81. Sepultado nesta segunda-feira (17), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Maria de Lourdes Paim Carneiro, 75. Cremada nesta segunda-feira (17).
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Terezinha Vanin Bopsim, 72. Cremada nesta segunda-feira (17).