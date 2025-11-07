Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 7/11

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Fiorentino Joaquim Damin, 90. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí.
- Leonir José Settim, 79. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Público.
- Tiago Cardoso dos Santos, 38. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Diele dos Santos Rodrigues, 35. Cremação nesta sexta-feira (7), às 15h30min. Velada na Sala 2.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Ari Pinheiro, 75. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Público.
- Januaria Loreni Nunes, 84. Cremada nesta quinta-feira (6). Velada na Sala B.
- Jorge Macedo da Silva, 73. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Douglas Henrique Paim, 30. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Parque.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Deynis Del Jesus Hernandes Valdez, 17. Sepultamento nesta sexta-feira (7), às 9h, no Cemitério Público.
- Valério Antônio Bartelle, 74. Sepultamento nesta sexta-feira (7), às 11h, no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Deloni da Gama Teixeira, 67. Sepultada nesta quinta-feira (6), no Cemitério São Judas Tadeu, no bairro Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Ildo Emilio Arnholdt, 69. Sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério da Capela São Bernardo, em Campestre da Serra.