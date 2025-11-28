Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 28/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Helena Borotto Maragno, 77. Cremada nesta quinta-feira (27).
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Marli Felippe Franchini, 61. Sepultada nesta quinta-feira (27), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Benhur Alves de Vargas, 54. Sepultada nesta quinta-feira (27), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Adail Rauta, 60. Sepultado nesta quinta-feira (27), no Cemitério do São Caetano.
- Evani Biasio, 83. Sepultada nesta quinta-feira (27), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Lourdes Zanella, 59. Sepultada nesta quinta-feira (27), no Cemitério Público.
- Rogério Antônio Mesomo, 66. Sepultado nesta quinta-feira (27), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Zenaide de Oliveira Hofman, 65. Sepultada nesta quinta-feira (27), no Cemitério da Barra da Chapada, em Jaquirana.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Teresinha de Souza Nunes de Miranda, 70. Sepultamento nesta sexta-feira (28), às 9h, no Cemitério Público.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Egidio Giovanaz, 75. Cremado nesta quinta-feira (27).
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Vanir Lourdis Lindholz de Souza, 76. Sepultada nesta quinta-feira (27), no Cemitério São Francisco de Assis, em monte Alegre de Campos.