Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 21/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Clementina Gonçalves dos Santos, 81. Sepultamento nesta sexta-feira (21), no Cemitério Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Italina Boff Baldasso, 83. Cremada nesta quinta-feira (20), no Memorial Crematório São José.
- Clademir Mezzomo, 58. Sepultamento nesta sexta-feira (21), no Cemitério de Nossa Senhora de Loreto.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Ana Edith Farina, 78. Cremada nesta quinta-feira (20), no Memorial Crematório São José.
- Arno Schwantes, 87. Cremado nesta quinta-feira (20), no Memorial Crematório São José.
- Maria Antonia Fernandes Rodrigues, 82. Sepultamento nesta sexta-feira (21), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Lorena Prado Tessaro, 71. Sepultamento nesta sexta-feira (21), no Cemitério Público Municipal.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Clara Maria Sotoriva Cavagnolli, 80. Sepultada nesta quinta-feira (20), no cemitério da comunidade da Linha Oitenta.
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Angélica da Silva Chaves, 41. Sepultada nesta quinta-feira (20) no Cemitério São Francisco.