Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 14/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Eva da Cruz Machado, 85. Sepultada nesta quinta-feira (13), no Cemitério Público São Roque.
- Francisco Remus, 94. Sepultamento nesta sexta-feira (14), às 9h, no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Edwin Ramon Gil Godoy, 35. Cremado nesta quinta-feira (13).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Itamar Pereira, 61. Cremado nesta quinta-feira (13).
- Gelson Antenor Frizzo, 56. Cremação nesta sexta-feira (14), às 11h. Velado na Sala A das Capelas São José do Bairro Cruzeiro.
- Janete Teresinha dos Santos, 54. Sepultamento nesta sexta-feira (14), às 17h, no Cemitério São Jorge da Mulada.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Edson André Alves, 58. Cremado nesta quinta-feira (13).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Mariza Pegoraro, 60. Sepultamento nesta sexta-feira (14), às 11h, no Cemitério da comunidade de Nova Milano, no 4º Distrito de Farroupilha.
- Natalia Comashri Copeli, 80. Sepultamento nesta sexta-feira (14), às 14h, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Ulalia Luiza Brustolin, 89. Cremação nesta sexta-feira (14), às 10h30min. Velada na Capela Mortuária Santa Cruz, em Nova Milano, 4ª Distrito de Farroupilha.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- João Brancalione, 87. Sepultamento nesta sexta-feira (14), às 10h, no Cemitério Público de Protásio Alves.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Laurindo Debona, 87. Sepultado nesta quinta-feira (13), no Cemitério São Francisco.