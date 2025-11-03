Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 3/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Ortenila Piazza Luchese, 83. Sepultada neste domingo (2), no cemitério do bairro Barracão.
- Remi Cristofoli, 90. Sepultado neste domingo (2), cemitério da comunidade de Faria Lemos.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Regina Margarida Schneider, 91. Sepultada neste domingo (2), no Cemitério Parque.
- Rosauro da Silva e Lima, 89. Sepultado neste domingo (2), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Ermelinda Frassini Tomazzoni, 93. Sepultada neste domingo (2), no Cemitério da comunidade do Sagrado Coração de Jesus.
- Hélio Soares Cidade, 85. Cremado neste domingo (2).
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Adenildes Rodrigues de Oliveira Monteiro, 82. Sepultada neste domingo (2), no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Orsolina Otavia Scariot Lazzarotto, 91. Sepultamento na segunda-feira (3), às 10h, no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí. Missa às 9h.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Claudia Cambruzzi, 41. Sepultada neste domingo (2), no Cemitério da comunidade de André da Rocha.
- Gabriel Decol, 31. Sepultado neste domingo (2), no cemitério da comunidade de São José Linha Palmeiro, 1º Distrito de Farroupilha.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Adriana Fátima Giardin Splajt, 60. Sepultada neste domingo (2), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Natalino José Pellizzari (Mazarope), 61. Sepultado neste domingo (2), no Cemitério Guacho em Campestre da Serra.
- Galdino Santos (Dino), 70. Sepultado neste domingo (2), no Cemitério Santa Clara.
- Terezinha Ferreira Desengrini, 93. Sepultada neste domingo (2), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Domingos Passarin, 86. Sepultado neste domingo (2), no Cemitério Santa Clara.