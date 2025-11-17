Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 17/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Nelson Sperotto, 90. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério Público Municipal Central.
- Vitória Conceição Salton Liguori (Vitória Bastos), 67. Cremada neste domingo (16).
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Hildo Pagliarini, 89. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Zulma Terezinha Avrella Samoro, 88. Sepultada neste domingo (16), no Cemitério da Matriz em Ana Rech.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Angelin Bolsoni Avrella, 73. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério de Ana Rech.
- Dominga Beatriz Seguetto Perreira da Cunha, 79. Sepultamento neste domingo (16), no Cemitério de Putinga.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- João Zanchett, 89. Sepultamento neste domingo (16), no Cemitério de Nossa Senhora da Dores de Fazenda Souza.
- Maicon Carvalho Souza, 36. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Abrelino Luza, 72. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Lourdes Maria Soster Simioni, 78. Sepultada neste domingo (16), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Rozalina Maria Parizotto, 89. Sepultada neste domingo (16), no Cemitério Santa Clara.
- Dante Baldin, 93. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério Santa Clara.
- Eder Mikael Moraes da Costa, 25. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério São Francisco.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - (54) 98404-4670
- Arlindo Zanotto, 92. Sepultado neste domingo (16), no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.
- Elza Jacques Vieira, 101. Sepultada neste domingo (16), no Cemitério Municipal de André da Rocha.