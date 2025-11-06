Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 6/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Loiry Adolfina Roman Ros Castellarin, 94. Cremada nesta quarta-feira (5).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Amélia Bampi Mezzomo, 84. Sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Nossa Senhora de Loreto da 2ª Légua.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Lea Danna Balen, 95. Sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Armando Modena, 89. Sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Ernesto Poletto, 93. Sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério da comunidade São Pedro e São Paulo da 3ª Légua.
- Sidenei Mazzochi Thomé, 85. Cremada nesta quarta-feira (5). Velada na Capela C.
- Benhur Pioner Vieira, 47. Cremação nesta quinta-feira (6), às 10h30min. Velado na Capela D.
- Lourdes Giusto, 98. Cremação nesta quinta-feira (6), às 9h. Velada na Capela C.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Luiz Carlos Lazzari, 80. Sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério Público Nova Vicenza.
- Ceres Terezinha Lima de Fegueiredo, 86. Sepultamento nesta quinta-feira (6), às 10h, no Cemitério Público Nova Vicenza.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Manoel Osmar Alexandre Borges (Seu Osmar), 77. Sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério Santa Clara.
- Zilda Borges Paim, 83. Sepultamento nesta quinta-feira (6), às 16h, no Cemitério Santa Clara.