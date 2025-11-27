Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 27/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Antoninho Burlin, 79. Sepultado nesta quarta-feira (26), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Pinto Bandeira.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Narciso Tochetto, 88. Cremado nesta quarta-feira (26).
- Pedro Domingos de Oliveira, 61. Sepultado nesta quarta-feira (26), no Cemitério Público do Rosário II.
- Salvador Rodrigues da Silveira Oliveira, 71. Sepultado nesta quarta-feira (26), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Cristiano Castelani Guielcer de Fór (Gringo), 43. Cremado nesta quarta-feira (26).
- Elci Fracalossi, 52. Sepultada nesta quarta-feira (26), no Cemitério Público.
- Geni de Lima de Almeida Ramos, 75. Sepultada nesta quarta-feira (26), no Cemitério da sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Maicon Alexandre Candeia, 42. Cremado nesta quarta-feira (26).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Otávio da Silva Torres, 70. Cremado nesta quarta-feira (26).
- Paulo Roberto Rodrigues Cruz, 65. Cremado nesta quarta-feira (26).
- Vera Maria Lisboa Triches, 75. Cremada nesta quarta-feira (26).
- Glassy Boff de Andrade, 80. Cremação nesta quinta-feira (27), às 9h.
- Magdalena Fekete de Borkoski, 73. Cremação nesta quinta-feira (27), às 13h30min. Velada na Capela D.
- Sirlene Pagliarini, 70. Cremação nesta quinta-feira (27), às 11h30min. Velada na Capela B.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Maria Elena Gomes do Nascimento, 57. Sepultamento nesta quinta-feira (27), às 9h, no Cemitério Público.
NOVA PÁDUA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Olindo Smiderle, 89. Sepultamento nesta quinta-feira (27), às 9h30min, no Cemitério da comunidade Cerro Largo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Claire Rossi Pelizzari, 77. Sepultada nesta quarta-feira (26), no Cemitério Santa Clara.
- Edelvira Castro da Costa, 75. Sepultada nesta quarta-feira (26), no Cemitério Público de Muitos Capões.