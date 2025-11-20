Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 20/11

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Genildo Giordani, 86. Sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério da Linha 40 da Leopoldina, no Vale dos Vinhedos.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Gleci Naci da Silva, 71. Sepultada nesta quarta-feira (19), no Cemitério Público do Rosário II.
- Iloir José da Silva, 68. Sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jardelina de Souza, 92. Sepultada nesta quarta-feira (19), no Cemitério Público do Rosário II.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Maria Elisa Rasia, 74. Cremada nesta quarta-feira (19).
- Lúcia Gomes da Rocha, 73. Cremação nesta quinta-feira (20), às 11h30min. Velada na Capela B.
- Luiz Clovis Melo Gomes, 67. Sepultamento nesta quinta-feira (20), às 9h, no Cemitério da comunidade São Valentim de Ana Rech.
- Zeferino Daniel, 90. Sepultamento nesta quinta-feira (20), às 10h, no Cemitério Jesus Bom Pastor no Bairro Santa Corona.
- Domingos Antônio Graziottin, 84. Cremação nesta quinta-feira (20), às 11h.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Francisco Antônio Strapazzon, 73. Sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Público.
- Paulo Daniel Sauthier, 47. Sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Izaltina Maria Dos Santos Vieira, 97. Sepultamento nesta quinta-feira (20), às 9h, no Cemitério da Chapada, em Jaquirana.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Antônio Cezar Alves dos Santos, 57. Sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Santa Clara.
- Adair Bastos Alves, 65. Sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Santa Clara.