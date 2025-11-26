Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 26/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Leda Gemma Romagna da Silva, 88. Sepultada nesta terça-feira (25), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Celso Antônio Paim da Silva, 63. Sepultado nesta terça-feira (25), no Cemitério Público.
- Eloi João de Melo, 70. Sepultado nesta terça-feira (25), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Mauro Rist Mostardeiro, 70. Cremado nesta terça-feira (25).
- Sueli Pedrotti, 69. Cremada nesta terça-feira (25).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jorge Rolim da Silva, 67. Sepultado nesta terça-feira (25), no Cemitério Público.
- Ruth Santini, 83. Cremada nesta terça-feira (25).
- Terezinha Luiza de Oliveira, 85. Cremada nesta terça-feira (25).
- Ivanir Piacentini Lorenzoni, 75. Cremação nesta quarta-feira (26), às 11h. Velada na Sala A.
- Rosa Moreira da Trindade, 68. Sepultamento nesta quarta-feira (26), às 9h, no Cemitério dos Santos Anjos.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Laudelina Fonseca de Souza (Tia Lauda), 81. Sepultada nesta terça-feira (25), no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
- Elizete Ballardin Capeletti, 67. Sepultamento nesta quarta-feira (26), às 9h, no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Irineu Raimundo Calistro (Negrinho), 76. Sepultado nesta terça-feira (25), no Cemitério Santa Clara.
- Theresinha da Silva Siton, 89. Sepultada nesta terça-feira (25), no Cemitério Público, em Campestre da Serra.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Eva Aparecida Xavier de Almeida, 58. Sepultamento nesta quarta-feira (26), às 9h, no Cemitério Santa Clara.
- Julieta Vieira da Fonseca, 88. Sepultamento nesta quarta-feira (26), às 10h, no Cemitério da Capela São Francisco, no 2º Distrito de Bom Jesus.