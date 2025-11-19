Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 19/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Solanir dos Anjos Silveira, 63. Cremada nesta terça-feira (18).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Alice dos Santos Oliveira, 73. Sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Público.
- Márcio Adriano Medeiros, 57. Sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério de São Luiz da 6° Légua.
- Sérgio Luiz Vieira, 69. Sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério do Bairro Santa Lúcia.
- Ildo Vanz, 71. Sepultamento nesta quarta-feira (19), às 10h, no Cemitério São Marcos da Linha Feijó.
- Paulo Xavier de Jesus, 36. Sepultamento nesta quarta-feira (19), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Custodio Isidoro Pereira, 79. Sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Jesus Bom Pastor Santa Corona.
- Gelson Luis Carvalho, 66. Sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Público.
- Ineda Marchi Ruppental, 82. Sepultamento nesta quarta-feira (19), às 9h, no Cemitério de Galópolis.
- Inês dos Santos Schineider, 85. Sepultamento nesta quarta-feira (19), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Renato Veit, 85. Cremação nesta quarta-feira (19), às 16h. Velado na Capela Mortuária da Igreja São Rafael de Nova Palmira.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Dulce Maria Werthein, 83. Cremada nesta terça-feira (18).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Alfredo Pintarelli, 79. Sepultamento nesta quarta-feira (19), às 10h, no Cemitério da comunidade de Nova Milano, no 4º Distrito de Farroupilha.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Maria Olaides da Costa, 75. Sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério de Parque da Saudade, em Lages (SC).
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Agelinda Suzin Varaschin, 90. Sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Santa Clara.
- Valdecir Antônio Pereira, 61. Sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério São Francisco de Assis.