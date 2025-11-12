Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 12/11

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Casemiro da Silva, 72. Sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério Público.
- Zenaide Genoveffa Giacomini Menegotto, 87. Sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério da Capela São Pedro Salgado.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Lenici das Graças de Souza Ribeiro, 74. Sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério Público.
- Marisa Teresinha da Silva de Souza, 60. Sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério Público.
- Eva Evani de Oliveira Lorenzetti, 72. Sepultamento nesta quarta-feira (12), às 11h, no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Rosalina da Silva Pereira, 75. Sepultamento nesta quarta-feira (12), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônia Trentin, 80. Sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério Público.
- Antônio Bilesimo, 69. Sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Loire Cecconello Verona, 81. Cremada nesta terça-feira (11).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- César Luis Vioni, 60. Cremado nesta terça-feira (11).
- Gregório Pereira da Silva, 86. Sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério da comunidade Nossa Senhora das Neves na Linha 40.
- Arthur Menetrier, 89. Sepultamento nesta quarta-feira (12), às 9h30min, no Cemitério da sociedade do Bairro de Lourdes.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- José Osvaldo Dal Molin, 93. Cremado nesta terça-feira (11).
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Elias Antônio de Souza Correia, 41. Sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério São Francisco.
- Ana Maria Braga, 70. Sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério São Francisco.