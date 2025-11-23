O que antigos rótulos da Serra têm a dizer sobre a evolução da vinificação e do consumo de vinhos finos 

Clos de Nobles, da Aurora: nome francês em referência às uvas que abriram caminho para a elaboração do vinho fino na Serra. Ulisses Castro / Agencia RBS

Elaborados com métodos manuais, sensações de consumo descontinuadas e novidades para a época que se mantém até hoje, os rótulos preservados nos museus de cada vinícola da Serra ajudam a ilustrar o quanto o setor vitivinícola, o paladar e o consumo evoluíram com o passar dos anos.

Guardados como recordação do tempo em que o estilo demi sec era ainda chamado de “meio doce”, a Vinícola Peterlongo, de Garibaldi, expõe em uma das salas do seu complexo, inaugurado em 1935, as marcas que foram febre entre os anos 1960 e 1980.

Das pequenas garrafas de brut servidas em voos da extinta Varig, ao adocicado e popular Espuma de Prata, passando pelo champagne servido para a Rainha Elizabeth II, em sua visita ao Rio Janeiro em 1968, as bebidas abriram o mercado para o espumante brasileiro.

O aumento do consumo e a tecnologia importada, principalmente da França, possibilitaram que as técnicas de fabricação evoluíssem. Quando Manoel Peterlongo fundou a vinícola em Garibaldi, cidade emancipada há apenas 15 anos na época, uma etapa da elaboração do champagne ainda dependia de temperaturas negativas que na época eram geradas apenas pela natureza.

— Ele construiu então um túnel, em que o vento minuano embocava e resultava no congelamento das garrafas para o processo de dégorgement (a etapa final da fabricação quando os sedimentos acumulados na garrafa são expelidos) — explica o enólogo da Peterlongo, Diogo Capello.

A garrafa menor da Champagne Peterlongo era servida nos voos da extinta Varig. Ulisses Castro / Agencia RBS

Esse processo se mantém até hoje, mas agora de forma automatizada e congelado por uma solução hidroalcoólica. Depois da adição do licor de expedição, que determina a doçura do espumante, o resultado é a Champagne Peterlongo, a única a poder usar o termo "champagne" no Brasil por já fabricar espumantes pelo método tradicional (champenoise), antes que a região francesa conquistasse a Determinação de Origem.

O sócio-proprietário da Peterlongo, Luis Cella, esteve recentemente na França e renovou o prestígio da vinícola com os franceses.

— Fui atendido pelo presidente do Comitê do Champagne, que tem um enorme carinho por nós e uma vontade de que nos associássemos a eles para começar a produzir na França. A Peterlongo já nasceu grande. Três anos após sua fundação já tinha conquistado sua primeira medalha de ouro com o champagne — conta.

Mas é o Espuma de Prata, espumante que chegou a ter 14,4 milhões de garrafas produzidas em um ano, que também ilustra os diferentes momentos da empresa. Considerada absurda por Luis Cella, a produção desse rótulo diminuiu a menos de 10% do que um dia já foi feito:

— Temos rótulos de 1925 banhados a ouro, eram produtos de muita categoria dignos de serem servidos à Rainha (Elizabeth II, do Reino Unido). Porém, a partir da década de 1970 e depois do falecimento do Armando Peterlongo, os genros optaram pela produção de produtos com menor valor agregado. Eu tenho um enorme carinho por esse rótulo, mas infelizmente para a empresa não foi um bom produto, tornou ela muito popular. Esse rótulo levou a família a ter que vender a empresa, e nesse momento, há 23 anos, compramos ela. De lá para cá viemos revertendo essa história, não abandonamos o produto, mas produzimos cada vez menos. Foi muito bom para o consumidor, mas não dava lucro.

Produto da vinícola de Garibaldi serviu a rainha Elizabeth II na década de 1960. Ulisses Castro / Agencia RBS

A chegada do vinho fino

Rótulos históricos não contam apenas sobre os hábitos de consumo e as estratégias comerciais das vinícolas, mas também sobre a evolução da agricultura. Foi a partir do cultivo de variedades finas como cabernet e merlot que a Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, pôde introduzir vinhos finos ao catálogo.

Marcas como o Conde de Foucauld, que se mantém no varejo, e o Clos de Nobles, umas das garrafas mais antigas do museu, trazem no nome a referência à França de onde vinham as novas variedades que impulsionaram o crescimento do vinho fino a partir dos anos 1980.

— O Brasil se estruturou no mercado vinícola muito focado nas uvas comuns para fazer vinhos suaves e populares. Quando chegaram as uvas francesas, a popularidade no segmento aumentou e o paladar evoluiu — recorda o enólogo Christian Bernardi.

Gerente de enologia da Aurora há cinco décadas, o enólogo Nauro Morbini lembra da colocação dos novos vinhos no mercado e a tecnologia que começava a avançar nas cantinas para possibilitar a introdução das novidades:

— Tínhamos o Centro Enológico em Pinto Bandeira e começamos a fazer testes para ver qual uva melhor se adaptava. Mas era preciso tecnologia também, principalmente para refrigeração durante a fermentação e as prensas pneumáticas que espremem a uva da melhor forma e não interferem na casca da fruta. Fazíamos um garrafão de vinho em laboratório e foram os brancos que tiveram maior destaque. O trebbiano, depois o chardonnay se tornou um ícone. No mercado foi um salto, tínhamos muita uva barbera, mais ácida, e de qualidade inferior, o público começou a gostar e aprimorar o paladar.

Da Aurora, Conde de Foucauld, pioneiro a ser elaborado por uvas cabernet, segue em produção. Ulisses Castro / Agencia RBS

O quem vem por aí

A previsão de Christian Bernardi é de que o vinho de hoje produzido na Serra gaúcha seja no futuro lembrado por uma espécie de revolução da vitivinicultura brasileira: