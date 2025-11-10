Geral

Reestauração
Notícia

Novo busto do Duque de Caxias é instalado no centro de Caxias do Sul

A peça faz parte do Monumento que leva o nome do militar e está sendo restaurada na Praça Dante Alighieri. A inauguração oficial está marcada para o dia 19 de novembro

