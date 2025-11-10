Novo busto do Duque de Caxias é instalado no centro de Caxias do Sul

A instalação foi realizada nesta segunda-feira Divulgação / Divulgação

Foi instalado na tarde desta segunda-feira (10) o novo busto do Duque de Caxias no monumento que leva seu nome, localizado na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul. A estrutura da homenagem, danificada pelo vandalismo nos últimos anos, inclusive com o furto do antigo busto de bronze, passou por uma ampla recuperação. A inauguração oficial está marcada para 19 de novembro.

O novo busto do Duque de Caxias é uma réplica certificada da peça furtada em agosto de 2021. Ele foi fundido no Rio de Janeiro e passou pela análise do Arquivo Histórico do Exército Brasileiro, que o mediu e fotografou, certificando que representa fielmente o militar.

A principal novidade no monumento é a implantação de uma proteção de vidros, feita com material blindado e 1m80cm de altura, além de câmeras e alarmes, essa barreira vai impedir o acesso direto ao monumento, mas sem atrapalhar a visualização do busto. A reabilitação do espaço prevê a recolocação de todos os materiais metálicos que existiam originalmente, como letreiros e placas, além de limpeza e repintura.

A reforma do espaço está a cargo da Associação dos Amigos do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea — Grupo Conde de Caxias (Soaconca), que em julho de 2023 assinou um convênio com a prefeitura, e o responsável pelo projeto é o arquiteto Everton do Prado.

