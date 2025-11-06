Novo boletim da Defesa Civil indica até 100 mm de chuva na Serra devido ao ciclone

Mapa das áreas com risco meteorológico divulgado nesta quinta-feira. Reprodução / Defesa Civil Estadual

A Defesa Civil do Estado divulgou, nesta quinta-feira (6), um novo boletim sobre as consequências climáticas diante da formação de um ciclone extratropical na sexta (7). A maior parte da Serra está inserida na área do mapa onde há risco meteorológico de alerta. Os acumulados de chuva devem oscilar entre 60 milímetros e 100 milímetros.

— A previsão é de que a chuva inicie na madrugada desta sexta-feira com pouca intensidade. A tarde e o início da noite serão o pico mais forte. No sábado à noite, começa a acalmar. Seguimos atentos, alertando a comunidade e estimulando o autocuidado, na expectativa que nada do informado se concretizem — diz o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva.

Nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste (onde está inserida parte da Serra), há condição para tempestades mais severas, com possibilidade de ventos acima de 100 km/h. O comunicado ainda informa que há potencial para tornados na região, além da ocorrência de granizo isolado em toda metade Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo o boletim, a tendência é de que, no domingo (9), uma área de alta pressão favoreça o retorno do tempo estável em todo o território gaúcho, com presença de sol e variação de nebulosidade.

Samae abre comporta na represa São Miguel

Diante da previsão de chuva intensa na sexta, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul abriu 5% da comporta da represa São Miguel, no bairro Fátima. A medida preventiva está sendo tomada desde a segunda-feira, para manter o nível da água abaixo do limite.

Na manhã desta quinta-feira, o nível da água estava 1 metro e 36 centímetros abaixo do vertedouro. Caso se aproxime dos 80 centímetros, a abertura da comporta será ampliada.