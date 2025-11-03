No primeiro mês de operação, nova maternidade SUS do Virvi Ramos, em Caxias, registra 91 nascimentos

Quarto da estrutura definitiva, inaugurada em 22 de setembro. Porthus Junior / Agencia RBS

A nova maternidade do Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, registrou o nascimento de 91 bebês no primeiro mês de funcionamento. O espaço definitivo foi inaugurado em 22 de setembro e entrou em operação nove dias depois. O serviço é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A primeira criança a nascer na nova área foi Miguel Oliveira Sosso, com 49 centímetros e 3,625 quilos. Ele nasceu às 14h25min do dia 1º de outubro. Segundo a instituição de saúde, foram realizados 943 atendimentos a gestantes em todo o mês passado.

A estrutura é formada por centro obstétrico, sala de recuperação, duas salas de cesárea, três salas de pré-parto, parto e pós-parto, UTI Neonatal (oito leitos) e uma ala de internação obstétrica, com capacidade para realização de até 130 partos por mês.