Natal do Prataviera Shopping, em Caxias, terá chegada do Papai Noel e prêmios para os consumidores

Papai Noel começa a receber as crianças a partir de 22 de novembro no Prataviera Shopping. Daniel Hendler / Divulgação

A campanha "Brilhe sua estrela nesse Natal", do Prataviera Shopping, se inicia na próxima segunda-feira (10). A programação de Natal segue até o dia 24 de dezembro e terá ações como o sorteio de R$ 20 mil em vales-compras e a chegada do Papai Noel, marcada para 22 de novembro.

Já na segunda, os consumidores poderão conferir a decoração natalina do shopping, localizado no Centro. Octavio Coelho Dozza, diretor do Prataviera, diz que a ideia é transformar o ambiente em um cenário encantador e convidativo para compras, diversão e fotos em família.

— A decoração tem como ponto central a estrela, símbolo que inspira a refletir sobre o nosso brilho interior, aquele que ilumina gestos, desperta o verdadeiro espírito natalino e nos convida à consciência, solidariedade e esperança — explicou Dozza.

Um dos momentos aguardados é a chegada do Papai Noel. Será às 11h do dia 22 de novembro, um sábado. As 50 primeiras crianças que visitarem o bom velhinho ganharão uma bola personalizada. Das 11h às 15h, no segundo andar, junto ao espaço do personagem, também haverá distribuição de algodão-doce gratuito.

O Papai Noel e seu ajudante estarão disponíveis de segunda a sábado, das 11h às 19h (com intervalo das 15h às 16h). Aos domingos, será das 11h às 18h.

Promoção para os consumidores

Os consumidores poderão concorrer a R$ 20 mil em vales-compras. A cada R$ 300 em compras, os clientes recebem um cupom para participar de 10 sorteios de R$ 2 mil cada. Os prêmios serão entregues em vales-compras exclusivos para serem utilizados nas lojas participantes do Prataviera Shopping.

As notas fiscais podem ser trocadas no segundo andar do shopping, onde estará localizado o balcão da promoção. Os clientes que registrarem as compras nos dias 15 e 20 de novembro, que são feriados, e nos dias 7, 14 e 21 de dezembro (domingos), ganharão uma bola personalizada na hora. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Shopping aberto nos feriados e aos domingos

Outra novidade é que o Prataviera abrirá nos dois feriados de novembro, dias 15 e 20, com funcionamento das 11h às 17h. Em dezembro, o shopping também funcionará aos domingos: a praça de alimentação das 11h às 18h e as lojas, das 13h às 18h.