Natal Borbulhante de Garibaldi se inicia neste sábado com a chegada do Papai Noel

Garibaldi dará início ao Natal Borbulhante com chegada do Papai Noel e acendimento das luzes nos casarões históricos do centro da cidade neste sábado (29). A partir das 19h30min, a festa natalina se inicia. Neste ano, com o tema “Brinde à Magia”.
O evento transforma o Centro Histórico em um cenário iluminado, com decoração especial composta por luzes, cores e elementos temáticos. Em 2025, até os casarios centenários receberam novos ornamentos.
A cerimônia de abertura ocorre na Praça do Pacômio, com a bênção do frei Édson Cecchin e o tradicional acendimento das luzes natalinas. Em seguida, um dos momentos mais esperados: a Parada de Natal do Papai Noel, que marca a chegada do bom velhinho à cidade. Na ocasião, ele receberá a chave da cidade das mãos do prefeito Sérgio Chesini.
A programação segue até 6 de janeiro, reunindo atividades temáticas e grandes shows aos sábados.
O evento é uma realização da prefeitura municipal de Garibaldi, Secretaria de Turismo de Garibaldi e Ministério da Cultura, com financiamento do Fundo Pró-Cultura RS.