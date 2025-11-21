Nascido em Caxias do Sul, projeto de incentivo à leitura impacta mais de 2 mil crianças na Serra 

Débora e arquiteta Simone Fraga na Sala de Leitura Odilon Tupinambá, na Escola Cinquentenário, em Farroupilha. Débora Cristina Bolzzoni / Arquivo pessoal

Com diálogo, muita criatividade e o objetivo de incentivar a leitura, a ONG Moradia e Cidadania alcançou na Serra mais de 2 mil crianças e adolescentes impactados com o projeto Salas de Leitura. Nascido em Caxias do Sul, a ação já proporcionou 10 espaços dedicados aos livros na Serra e, recentemente, foi reconhecido pelo Prêmio CAU/RS 2025, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, na categoria Movimentos Sociais.

Com a escolha, o Salas de Leitura também passa a concorrer ao Prêmio Destaque Emil Bered (veja abaixo como votar).

O projeto, desenvolvido pelo comitê de Caxias da ONG em parceria com a Nesta Arquitetura, tem como objetivo a criação desses espaços em escolas e entidades. A ideia nasceu em 2014, a partir da coordenadora Débora Cristina Bolzzoni, 50 anos, e espalhou-se pela Serra, tendo ambientes também em Farroupilha e Feliz, em escola atingida pela cheia de 2024. A organização não governamental foi criada e é mantida por funcionários da Caxias Econômica Federal.

— Ele surgiu a partir das minhas lembranças na escola em que eu estudava, a João Triches. Eu tenho essa lembrança de que íamos para a biblioteca e tinha a hora do conto. Tinha umas almofadinhas, era uma biblioteca simples, mas tinha umas almofadinhas e sentávamos para ler — contou Débora.

Incentivando o hábito da leitura

A primeira Sala de Leitura foi desenvolvida e inaugurada em 2014, na Escola Estadual de Ensino Médio Apolinário Alves dos Santos, em Caxias — em 2025, o espaço foi reinaugurado após uma interdição temporária do colégio. Aquele primeiro ambiente traria características que funcionaram e depois foram replicadas nas outras salas, que na prática funcionam também como bibliotecas.

Sala de Leitura na Escola Presidente Dutra de Farroupilha. Débora Cristina Bolzzoni / Arquivo pessoal

Todos os ambientes ganham um nome e podem ter uma temática. No caso do Apolinário, a sala passou a se chamar Era Uma Vez! e na primeira inauguração teve grafites pintados pelo artista Fabio Pantone Lopes.

Há exemplos como da Sala de Leitura Odilon Tupinambá, na Escola Cinquentenário, em Farroupilha, com referências indígenas, ou a Sala O Pequeno Príncipe, na Associação ser Criança Feliz, de Caxias.

Débora destaca que os espaços sempre são criados com diálogo com a comunidade que o recebe, para entender como a leitura pode ser incentivada em cada espaço. As crianças também são envolvidas, como pintando as almofadas para os ambientes. Outro parceiro do projeto é o Banco do Vestuário de Caxias, que produz os itens e também cortinas quando necessário.

Um impacto sentido, como conta a coordenadora, é que aumentou em pelo menos 35% a retirada de livros para empréstimo nas escolas que receberam as salas.

— É um projeto que surgiu pra incentivar a leitura, a educação, a cultura, buscando um espaço que vai além de uma simples biblioteca. Ele traz uma perspectiva de que a leitura pode ser um portal que quando os alunos e os professores estiverem atravessando esse portal, eles vão ler, imaginar e sonhar — destacou a coordenadora.

Outras salas foram criadas com a colaboração de outros artistas, como da dupla Douglas Trancoso e Giovana Mazzotti, ou do rapper e educador Chiquinho Divilas. Nas paredes, além da arte, também há frases de escritores destacadas.

O custo estimado de cada espaço é entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, desenvolvidas com investimentos da ONG, além das parcerias e doações. A coordenação do projeto estima que cerca de 5 mil livros já foram doados para o projeto.

O projeto mais recente entregue foi a reinauguração da sala no colégio Apolinário Alves. Como conta Débora, a ação não para e mais salas serão entregues. O desejo da coordenadora é que a ideia se espalhe e outras regiões do país se inspirem para lançar cada vez mais ambientes que incentivem as crianças e os jovens a lerem.

— O nosso alcance, às vezes, eu consigo fazer uma ou duas salas por ano. E transformamos muito essas comunidades. Então, seria muito bom que outros lugares também pudessem se inspirar nesse projeto — concluiu Débora.

Como votar