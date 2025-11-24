Geral

Mulher morta em tombamento de caminhão na BR-285, em Muitos Capões, é identificada

Regiane Rodrigues, 41 anos, era passageira do veículo, modelo Scania R440, com placas de Fraiburgo (SC). O marido dela e o filho, de quatro anos, se feriram

