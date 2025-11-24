Mulher morta em tombamento de caminhão na BR-285, em Muitos Capões, é identificada

Caso aconteceu no km 161 da rodovia, em trecho entre a cidade e Lagoa Vermelha. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A mulher que morreu no tombamento de um caminhão na BR-285, em Muitos Capões, no domingo (23), foi identificada como Regiane Rodrigues, 41 anos. Ela era passageira do veículo, modelo Scania R440, com placas de Fraiburgo (SC).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o acidente no km 161 da rodovia, em trecho entre a cidade e Lagoa Vermelha. Segundo a Polícia Civil, o motorista e marido da vítima, de 35 anos, e o filho do casal, de quatro anos, sofreram lesões consideradas leves e chegaram a ser hospitalizados.

O caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.